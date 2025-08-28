augusztus 28., csütörtök

Lezárnak több útszakaszt

29 perce

Változik a forgalmi rend: erre figyelmeztet a rendőrség!

Címkék#rendőrség#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Veress Endre utca#Pécsi Műjégpálya#autóverseny

Teljes szélességében lezárnak több útszakaszt.

Bama.hu
Változik a forgalmi rend: erre figyelmeztet a rendőrség!

Illusztráció.

Forrás: MW

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint autóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz augusztus 30-án Pécsett.

Több útszakaszt teljes szélességében lezárnak 2025. augusztus 30-án 6 órától 19 óráig:

  • a Pécs, Veress Endre utcát, a Megyeri út és a Pécsi Műjégpálya között,
  • a Tüzér utcai felüljáró keleti és nyugati oldali felhajtó ágait, valamint a Bolygó utcát.

A hatóságok kérnek mindenkit, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek.

 

 

