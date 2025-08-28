Lezárnak több útszakaszt
Változik a forgalmi rend: erre figyelmeztet a rendőrség!
Teljes szélességében lezárnak több útszakaszt.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint autóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz augusztus 30-án Pécsett.
Több útszakaszt teljes szélességében lezárnak 2025. augusztus 30-án 6 órától 19 óráig:
- a Pécs, Veress Endre utcát, a Megyeri út és a Pécsi Műjégpálya között,
- a Tüzér utcai felüljáró keleti és nyugati oldali felhajtó ágait, valamint a Bolygó utcát.
A hatóságok kérnek mindenkit, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek.
