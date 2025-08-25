Meghibásodás
Váratlan helyzet a síneken: huszonöt utast kellett a tűzoltóknak átszállítani
Műszakilag meghibásodott egy vonat Palkonya és Vokány között hétfőn délelőtt.
A katasztrófavédelem számolt be az esetről, miszerint a műszakilag meghibásodott vonatnál a helyi hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak. A vonaton huszonöt ember utazott.
A meghibásodás pontos okáról a MÁV-ot is megkérdeztük, amint válaszolnak kérdéseinkre frissítjük cikkünket.
