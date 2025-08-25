Váratlan helyzet a síneken: huszonöt utast kellett a tűzoltóknak átszállítani

A katasztrófavédelem számolt be az esetről, miszerint a műszakilag meghibásodott vonatnál a helyi hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak. A vonaton huszonöt ember utazott.

A meghibásodás pontos okáról a MÁV-ot is megkérdeztük, amint válaszolnak kérdéseinkre frissítjük cikkünket.