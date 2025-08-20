Vérfagyasztó pillanatot örökített meg egy autó fedélzeti kamerája a 6-os úton (VIDEÓ)

Mint arról július 3-án beszámoltunk, egy nyerges vontatóról csúszott le egy markoló a 6-os számú főúton Pécs-Vasas térségében.

Egy kamion szállította a markológépet, ám a szerelvény nem fért át a híd alatt, így a rakomány az úttestre zuhant. A baleset során szerencsére senki sem sérült meg, de a forgalomban kisebb fennakadást okozott az eset.

A napokban, a Budapesti Autósok Közösségének youtube-csatornáján előkerült egy video, amiben egy az eset során érintett autó fedélzeti kamerája örökítette meg a vérfagyasztó pillanatot.