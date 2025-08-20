augusztus 20., szerda

Figyelem!

2 órája

Veszélyben a baranyaiak: hamis weboldalakon lopnak pénzt a csalók

Wald Kata
Hamis weboldalakkal trükköznek a csalók - bankok, vagy más szolgáltatók online felületéhez megtévesztésig hasonló honlapokat hoznak létre, amelyeket a Google keresőben szponzorált hirdetésként népszerűsítenek, vagy link formájában küldenek el áldozataiknak. 

Ha valaki ilyen oldalon adja meg adatait, az azonosítók, jelszavak és SMS-kódok birtokában a csalók bejutnak az illető valódi netbankjába, ahol megváltoztatják az értesítési beállításokat, új mobilalkalmazást regisztrálhatnak, és tranzakciókat kezdeményezhetnek. 

– Fontos, hogy a netbankot soha ne keresőből nyissuk meg, hanem a webcímet közvetlenül írjuk be, és bejelentkezés előtt meg kell győződni arról, hogy a bank valós weboldalát használjuk – figyelmeztetik ügyfeleiket a pénzintézetek.

 

 

 

