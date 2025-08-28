augusztus 28., csütörtök

Csúnya eset

39 perce

Vigyázat! Felborult egy autó Nagymányok és Bonyhád között

Címkék#rendőr#Nagymányok#baleset#autó

A 6534-es út 4-5-ös kilométere között történt a baleset.

Vigyázat! Felborult egy autó Nagymányok és Bonyhád között

A gyilkosság éjjel 22:30-kor történt.

Forrás: Shutterstock

Fotó: Matt Gush

Lesodródott az úttestről és egy szőlőskertbe csapódva, a tetejére borulva állt meg egy autó a Nagymányok és Bonyhád közötti úton. A 6534-es úton történt balesetnél egy ember beszorult a járműbe, őt a bonyhádi hivatásos tűzoltók a rendőrök segítségével emelték ki az autóból. A helyszínre mentő is érkezett.

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
