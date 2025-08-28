Csúnya eset
39 perce
Vigyázat! Felborult egy autó Nagymányok és Bonyhád között
A 6534-es út 4-5-ös kilométere között történt a baleset.
A gyilkosság éjjel 22:30-kor történt.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Matt Gush
Lesodródott az úttestről és egy szőlőskertbe csapódva, a tetejére borulva állt meg egy autó a Nagymányok és Bonyhád közötti úton. A 6534-es úton történt balesetnél egy ember beszorult a járműbe, őt a bonyhádi hivatásos tűzoltók a rendőrök segítségével emelték ki az autóból. A helyszínre mentő is érkezett.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre