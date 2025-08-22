Villám csapott le Harkányban – Siklósról és Villányból is érkeztek tűzoltók

Villám csapott egy nagyméretű fenyőbe tegnap kora este Harkányban, az Ady Endre utcában – számolt be róla a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldala. A bejelentő először azt hitte, hogy egy családi házat ért villámcsapás, ezért a siklósi és a villányi hivatásos tűzoltókat is a helyszínre riasztották, a felderítéskor azonban kiderült, hogy a fát érte találat, így a villányi egységek beavatkozására nem volt szükség.

A villámcsapás nem játék: óvintézkedésekre hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Forrás: MW

Aktív volt a villámtevékenység Baranyában

A hatalmas fenyő nagy része lehasadt a villámcsapástól, ennek az udvaron parkoló autó látta kárát: a ráesett faágakat a tűzoltók motoros láncfűrésszel feldarabolták. Az ingatlant is átvizsgálták, felhívták a tulajdonos figyelmét, hogy villamossági szakemberrel vizsgáltassa felül a hálózatot. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, személyi sérülés nem történt.

Olvasóinktól megtudtuk, hogy Szentlőrincen is hatalmas robaj kísérte a vihart, információink szerint a településen is történt egy hatalmas villámcsapás, szerencsére komolyabb károkról viszont nem érkezett beszámoló.

A katasztrófavédelem ajánlásokat is kiadott villámlás esetére: