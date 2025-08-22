augusztus 22., péntek

Hátborzongató vihar

18 perce

Villám csapott le Harkányban – Siklósról és Villányból is érkeztek tűzoltók

A viharok több felé pusztítást is végeztek. Csütörtök délután Baranya vármegye egész területén nagyon aktív volt a villámtevékenység.

Bama.hu
A katasztrófavédelem gyorsan cselekedett.

Forrás: MW/Illusztráció

Fotó: Löffler Péter

Villám csapott egy nagyméretű fenyőbe tegnap kora este Harkányban, az Ady Endre utcában – számolt be róla a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldala. A bejelentő először azt hitte, hogy egy családi házat ért villámcsapás, ezért a siklósi és a villányi hivatásos tűzoltókat is a helyszínre riasztották, a felderítéskor azonban kiderült, hogy a fát érte találat, így a villányi egységek beavatkozására nem volt szükség. 

villám 13
A villámcsapás nem játék: óvintézkedésekre hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Forrás: MW

Aktív volt a villámtevékenység Baranyában

A hatalmas fenyő nagy része lehasadt a villámcsapástól, ennek az udvaron parkoló autó látta kárát: a ráesett faágakat a tűzoltók motoros láncfűrésszel feldarabolták. Az ingatlant is átvizsgálták, felhívták a tulajdonos figyelmét, hogy villamossági szakemberrel vizsgáltassa felül a hálózatot. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, személyi sérülés nem történt.

Olvasóinktól megtudtuk, hogy Szentlőrincen is hatalmas robaj kísérte a vihart, információink szerint a településen is történt egy hatalmas villámcsapás, szerencsére komolyabb károkról viszont nem érkezett beszámoló.

A katasztrófavédelem ajánlásokat is kiadott villámlás esetére:

  • Érdemes számolni, hogy mennyi idő telik el a villámlás és a dörgés között. Ha ez kevesebb, mint 15 másodperc, akkor a vihar nagyon közel van. Ha tehetjük, menjünk be egy épületbe, és várjuk meg ott a vihar végét. 
  • A hazai nagy tavakon viharjelzőrendszert működtet a katasztrófavédelem. Ennek a jelzéseit vegyük komolyan. Ha percenként 45-öt villan, csak a parttól 500 méterre menjünk be a vízbe. Ha kétszer ilyen gyorsan, 90x villog, akkor azonnal jöjjünk ki a vízből. 
  • Ha villámlik, jöjjünk ki a tóból, medencéből és menjünk be egy közeli épületbe. 
  • A villámok jellemzően a kiemelkedő, magas pontokba csapnak be, ezért villámláskor kerüljük a kilátókat, magányos fákat, villanyoszlopokat. 
  • Ha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincs semmilyen menedék, úgy úszhatjuk meg a legjobban a villámcsapást, ha lábujjhegyen leguggolunk, összeérintjük a bokánkat, a fejünket pedig lehajtjuk. (Lábujjhegyen, mert ha mellettünk csap le a villám, kisebb az esélye egy áramütésnek, ha kisebb felületen érintkezünk a talajjal. Az összezárt boka pedig azért kell, mert így egy kisebb áramkört alkotunk, az egyik lábfejünkön belép az áram, a másikon pedig ki, nem megy végig a teljes alsótesten). 
  • Ha villámlik, az esernyőt felejtsük el, az ilyenkor villámhárítóként működik. Hasznosabb egy esőkabát egy zivatarnál. 
  • Ha erdőben ér bennünket a vihar, ahol elég nehéz elkerülni a fákat, ott arra kell figyelni, hogy ne támaszkodjunk a fa törzsének. Keressünk egy olyan helyet, ahol legalább 4-5 méterre vagyunk a fák törzsétől és ott vészeljük át a vihar legerősebb perceit. 
  • Ha bringázunk és villámlik, álljunk meg, fektessük le a kerékpárt és menjünk tőle néhány méterrel távolabb. 
  • Autóban, tömegközlekedésen biztonságban vagyunk, arra kell figyelni, hogy vihar közben a fém alkatrészeket ne fogjuk meg. 
  • Ha villámlik, akkor egy épületben vagyunk a legnagyobb biztonságban, viszont ne érintsük meg a fém tárgyakat, csöveket, radiátorokat, elektromos eszközöket. Kerüljük a vizesblokkokat is, villámlás alatt ne fürödjünk, zuhanyozzunk, vagy mossunk kezet. 
  • Érdemes kihúzni az elektromos gépeket is a konnektorból, mert ha villám csap az épületbe, vagy a közelébe, ami be van dugva a konnektorba, az jó eséllyel tönkre fog menni. Ajánlott egy villanyszerelővel a villanyóránál túlfeszültség elleni védelmet kiépíteni. Ha nem akarunk erre pénzt áldozni, akkor vehetünk helyette túlfeszültség ellen védő elosztót is.

 

