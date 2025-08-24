1 órája
Hiába villog a piros lámpa: újra halálos vonatbaleset történt Baranyában
Egy vonattal szemben az esélyek szinte mindig a nullával egyenlők. A több száz tonnás szerelvény megállíthatatlan, és a fizika törvényei könyörtelenül érvényesülnek. Az elmúlt években Baranya vármegyében is több súlyos, halálos áldozatokkal járó vonatbaleset történt, az utóbbi hetekben pedig szinte egymás után következtek be a tragédiák.
Augusztus 14-én Nagypeterd és Rózsafa között egy személyautó ütközött vonattal. A felismerhetetlenségig összeroncsolódott jármű két utasát a tűzoltók csak a kocsi szétvágása után tudták kiemelni, mindketten életüket vesztették a vonatbalesetben. A két szerelvényből álló vonat a hatalmas ütközés erejétől csak száz méterrel később tudott megállni. A vasúti átjáróban sorompó nem volt, csupán fényjelző berendezés. Az ütközés következtében a vonat két ablaka is betört.
Alig egy héttel korábban, augusztus 3-án, vasárnap délután Okorág térségében, az 5806-os úton történt vasúti baleset. Egy autó a tiltó fényjelzés ellenére hajtott a sínekre, ahol a vonat oldalának ütközött. Két embert kórházba kellett szállítani, a helyiek szerint a veszélyes átjárónál már régen indokolt lenne sorompót létesíteni.
Kettévágta a vonat a furgont – megrázó fotók és videó a halálos baleset helyszínéről!
Vonatbalesetek az elmúlt években
Három éve, 2022 októberében a Vásárosdombó településen található vasúti átjárónál történt halálos vonatbaleset. InterCity-vel ütközött egy személyautó a József Attila utcai vasúti átjáróban. Az eset következtében az autóban egy férfi és egy nő életét vesztette. Egy hónappal később Sásdon egy édesanya és gyermekei kerültek a sínekre. Öt kisgyermek maradt árván, mikor egy édesanya máig tisztázatlan körülmények között — valószínűleg figyelmetlenségből — a vasúti sínre hajtott, ahol épp vonat közlekedett. A balesetben az édesanya és egy gyermeke elhunyt, a másik gyermeket súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Amire máig emlékszünk: a pörbölyi tragédia
Ugyan nem vármegyénkben történt, de országos hírű tragédia volt annak idején a pörbölyi autóbusz-baleset. 1993 februárjában 12 ember, köztük 11 gyermek vesztette életét, amikor az iskolabusz Alsónyék határában, a nyékipusztai vasúti átjárónál a nem működő fénysorompó mellett ráhajtott a vasúti sínekre. A járműbe nagy sebességgel belerohant a vonat.
Az országos statisztikák sem festenek kedvező képet. Míg 2023-ban csökkent a vasúti balesetek száma az előző évekhez képest, addig 2024-ben ismét meredeken emelkedett: 149 esetet regisztráltak, amelyek közül 66 végződött halállal. A szakemberek hangsúlyozzák: a tragédiák többsége nem a vasúti közlekedés hibájából történik, hanem figyelmetlen vagy szabályszegő autósok miatt, akik a tiltó jelzés ellenére hajtanak a sínekre. A figyelemfelhívó kampányok és a felelősségteljesebb közlekedés jelenthetik a kulcsot ahhoz, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló tragédiák.