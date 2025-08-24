Hiába villog a piros lámpa: újra halálos vonatbaleset történt Baranyában

Vonatbalesetek az elmúlt években

Három éve, 2022 októberében a Vásárosdombó településen található vasúti átjárónál történt halálos vonatbaleset. InterCity-vel ütközött egy személyautó a József Attila utcai vasúti átjáróban. Az eset következtében az autóban egy férfi és egy nő életét vesztette. Egy hónappal később Sásdon egy édesanya és gyermekei kerültek a sínekre. Öt kisgyermek maradt árván, mikor egy édesanya máig tisztázatlan körülmények között — valószínűleg figyelmetlenségből — a vasúti sínre hajtott, ahol épp vonat közlekedett. A balesetben az édesanya és egy gyermeke elhunyt, a másik gyermeket súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A 2022-es sásdi baleset helyszíne

Fotó: Laufer László

Amire máig emlékszünk: a pörbölyi tragédia

Ugyan nem vármegyénkben történt, de országos hírű tragédia volt annak idején a pörbölyi autóbusz-baleset. 1993 februárjában 12 ember, köztük 11 gyermek vesztette életét, amikor az iskolabusz Alsónyék határában, a nyékipusztai vasúti átjárónál a nem működő fénysorompó mellett ráhajtott a vasúti sínekre. A járműbe nagy sebességgel belerohant a vonat.

Az országos statisztikák sem festenek kedvező képet. Míg 2023-ban csökkent a vasúti balesetek száma az előző évekhez képest, addig 2024-ben ismét meredeken emelkedett: 149 esetet regisztráltak, amelyek közül 66 végződött halállal. A szakemberek hangsúlyozzák: a tragédiák többsége nem a vasúti közlekedés hibájából történik, hanem figyelmetlen vagy szabályszegő autósok miatt, akik a tiltó jelzés ellenére hajtanak a sínekre. A figyelemfelhívó kampányok és a felelősségteljesebb közlekedés jelenthetik a kulcsot ahhoz, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló tragédiák.