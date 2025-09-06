Újabb komoly baleset történt a pécsváradi halálszakaszon (GALÉRIA, VIDEÓ)

Kedden délelőtt kilenc óra körül kisteherautó és személyautó karambolozott a 6-os főút 178-as kilométerénél, Pécsvárad közelében. A műszaki mentést végző pécsi hivatásos tűzoltóknak az egyik jármű ajtaját feszítővágóval kellett megnyitniuk, hogy egy embert kiszabadítsanak. A helyszínre mentők és mentőhelikopter is érkezett, az érintett útszakaszt pedig teljes szélességében lezárták. Olvasóink arról számoltak be, hogy Pécsen is látható volt a felszálló helikopter, amely a sérültek mielőbbi ellátására sietett a helyszínre. A rendőrség tájékoztatása szerint később félpályán megindulhatott a forgalom, de a térségben hosszú ideig torlódások alakultak ki. Az Országos Mentőszolgálat válaszleveléből megtudtuk, hogy a helyszínről egy 60 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

Újabb komoly baleset a 6-os főút pécsváradi szakaszánál – ez Baranya halálszakasza?

Fotó: Kovács Liliána

Súlyos balesetek történtek a 6-os főút ezen szakaszán

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is súlyos balesetek történtek a 6-os főút pécsváradi szakaszán és közvetlen környékén. Június 12-én például egy motoros és egy személyautó ütközött össze az Erzsébeti út és a főút kereszteződésében. A baleset hátterében a rendőrség szerint az állt, hogy a benzinkútról kikanyarodó, hetven év körüli sofőr nem adott elsőbbséget a szabályosan közlekedő motorosnak. Az 50 év körüli férfit a helyszínen újra kellett éleszteni, végül súlyos-életveszélyes állapotban szállították kórházba. Az eset komoly társadalmi vitát indított az idősebb korosztály vezetési alkalmasságáról.

Június 14-én egy másik súlyos eset is történt: egy autós vaddisznókondával ütközött Pécsvárad külterületén, a 180-as kilométerszelvénynél. A sofőr járműve felborult, majd fejtetőre állt a vadgázolás miatt, a férfi könnyebb sérülésekkel megúszta. A műszaki mentés idejére két órán keresztül korlátozták a forgalmat.

A balesetek sora azonban ezzel sem ért véget. Július 22-én délután két személyautó és egy tréler ütközött össze Pécsvárad határában, a Rákóczi Ferenc utca kereszteződésénél. A helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek, a rendőrség közlése szerint ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. Néhány héttel korábban, június végén Szederkény térségében három jármű ütközött, a kora reggeli órákban teljes útzár is érvényben volt.