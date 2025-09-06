szeptember 9., kedd

Újabb komoly baleset történt a pécsváradi halálszakaszon (GALÉRIA, VIDEÓ)

Címkék#baleset#bama.hu videó#személyautó#halálszakasz#sofőr#jármű#útzár

Újabb súlyos baleset történt a 6-os főúton, Pécsvárad határában, ahol kedd délelőtt egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze. Az utóbbi időszak balesetei miatt akár halálszakasznak nevezhetjük a 6-os főút ezen részét, az útrész a súlyos, olykor tragikus közlekedési események helyszínévé vált.

Jusztin Levente

Kedden délelőtt kilenc óra körül kisteherautó és személyautó karambolozott a 6-os főút 178-as kilométerénél, Pécsvárad közelében. A műszaki mentést végző pécsi hivatásos tűzoltóknak az egyik jármű ajtaját feszítővágóval kellett megnyitniuk, hogy egy embert kiszabadítsanak. A helyszínre mentők és mentőhelikopter is érkezett, az érintett útszakaszt pedig teljes szélességében lezárták. Olvasóink arról számoltak be, hogy Pécsen is látható volt a felszálló helikopter, amely a sérültek mielőbbi ellátására sietett a helyszínre. A rendőrség tájékoztatása szerint később félpályán megindulhatott a forgalom, de a térségben hosszú ideig torlódások alakultak ki. Az Országos Mentőszolgálat válaszleveléből megtudtuk, hogy a helyszínről egy 60 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

6-os főút baleset
Újabb komoly baleset a 6-os főút pécsváradi szakaszánál – ez Baranya halálszakasza?
Fotó: Kovács Liliána

Súlyos balesetek történtek a 6-os főút ezen szakaszán

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is súlyos balesetek történtek a 6-os főút pécsváradi szakaszán és közvetlen környékén. Június 12-én például egy motoros és egy személyautó ütközött össze az Erzsébeti út és a főút kereszteződésében. A baleset hátterében a rendőrség szerint az állt, hogy a benzinkútról kikanyarodó, hetven év körüli sofőr nem adott elsőbbséget a szabályosan közlekedő motorosnak. Az 50 év körüli férfit a helyszínen újra kellett éleszteni, végül súlyos-életveszélyes állapotban szállították kórházba. Az eset komoly társadalmi vitát indított az idősebb korosztály vezetési alkalmasságáról.

Június 14-én egy másik súlyos eset is történt: egy autós vaddisznókondával ütközött Pécsvárad külterületén, a 180-as kilométerszelvénynél. A sofőr járműve felborult, majd fejtetőre állt a vadgázolás miatt, a férfi könnyebb sérülésekkel megúszta. A műszaki mentés idejére két órán keresztül korlátozták a forgalmat.

A balesetek sora azonban ezzel sem ért véget. Július 22-én délután két személyautó és egy tréler ütközött össze Pécsvárad határában, a Rákóczi Ferenc utca kereszteződésénél. A helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek, a rendőrség közlése szerint ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. Néhány héttel korábban, június végén Szederkény térségében három jármű ütközött, a kora reggeli órákban teljes útzár is érvényben volt.

Súlyos baleset történt Pécsváradnál: mentő is érkezett a helyszínre

Fotók: Kovács Liliána

Az év elején, január 29-én szintén Pécsváradon, a Rákóczi Ferenc utca és a Nagypalli út kereszteződésében három gépkocsi rohant egymásba. Az áramtalanítási munkálatok és az útlezárás miatt akkor is komoly fennakadások alakultak ki.

Ez lenne Baranya vármegye halálszakasza?

Egyre többen nevezik a Pécsvárad környéki 6-os főutat halálszakasznak. A forgalmas kereszteződések, a hirtelen előbukkanó vadak és az emberi figyelmetlenség együtt olyan veszélyt jelent, amely szinte minden hónapban akár újabb halálos balesetet idézhet elő. Bár a hatóságok rendszeresen figyelmeztetnek a szabályok betartására, a közlekedési statisztikák és a gyakori útzárak azt mutatják, hogy a 6-os főút Pécsvárad környékén továbbra is az egyik legveszélyesebb baranyai közlekedési csomópont marad.

Bama.hu videó

