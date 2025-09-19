Ajjaj! Négy sérültje van az esti buszos balesetnek

Kisbusz és személyautó karambolozott Szigetváron, a Széchenyi utca és a Megye utca kereszteződésében csütörtökön este. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy baleset azért történhetett, mert a kisbusz nem tartotta be a követési távolságot, és hátulról beleszaladt a másik gépjárműbe.

A korábbi hírekkel ellentétben információink szerint a balesetben négyen sérültek meg könnyebben.

Csütörtökön viszonylagos nyugalom volt a baranyai utakon, de azért egy rejtélyes balesetről beszámolt a Bama.hu: Pécsen elindult magától egy autó, és két másikat is összetört. Pénteken azonban már volt egy súlyos baleset Kacsótánál.