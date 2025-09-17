szeptember 17., szerda

Elfogató parancs

1 órája

Angyali arcú nagypapa? Ez csak látszat: nem hiszed el, miért körözik a pécsi bácsit

Bama.hu
Egy hónap híján öt éve adtak ki elfogatóparancsot a pécsi rendőrök ez ellen az idős férfi ellen. Az 1953-as pécsi születésű nagypapa korú férfit csalás bűntette miatt körözi a hatóság.

Aki érdemi információt tud Halmai Miklós Imre tartózkodási helyéről, az a Pécsi Rendőrkapitányságon tehet bejelentést, akár a névtelenségét megőrizve is.

Halmai Miklós Imre 
Forrás: Police.hu

Nem ő az egyetlen

Amint arról beszámoltunk, rablás bűntette miatt körözi a rendőrség a pécsi születésű Szigeti-Kovács Diánát. A hatóság elfogatóparancsot adott ki a 32 éves pécsi születésű Zsoldos Tamás Attila ellen is, akit garázdaság miatt köröznek. A hatóságok – a Pécsi Járásbíróság döntése alapján – május 8-án rendelték el a férfi körözését. Egyelőre egyiküket sem sikerül rendőrkézre keríteni, így aki felismeri a körözött bűnelkövetőket, kérik, hogy azonnal jelezze a rendőrségnek.

