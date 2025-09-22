Annyira részeg volt a pécsi sofőr Siófokon, hogy a rendőrök sem hittek a szemüknek (VIDEÓ)

A siófoki rendőrök szeptember 21-én délután figyeltek fel a kocsijával kanyargó sofőrre, akit azonnal félreállítottak – számolt be róla a police.hu. A férfi beismerte, hogy alkoholt fogyasztott, amit a szonda gigászi értéke is igazolt. A 63 éves vezetőt mintavételre előállították, jogosítványát bevonták, és ellene ittas járművezetés vétsége miatt eljárás indult.

A rendőrség ezúton is felhívta a figyelmet arra, hogy aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti. Az ittas vezetés és a bódító szer hatása alatt történő járművezetés negatív hatással van a közlekedés biztonságára és a vezetés minőségére.



