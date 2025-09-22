szeptember 22., hétfő

Móric névnap

30°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiakadtak a szonda

1 órája

Annyira részeg volt a pécsi sofőr Siófokon, hogy a rendőrök sem hittek a szemüknek (VIDEÓ)

Címkék#rendőr#sofőr#szonda

A pécsi férfi annyira ittas állapotban ült volán mögé, hogy igazoltatáskor az autó oldalába kellett kapaszkodnia, hogy el ne essen.

Bama.hu

A siófoki rendőrök szeptember 21-én délután figyeltek fel a kocsijával kanyargó sofőrre, akit azonnal félreállítottak – számolt be róla a police.hu. A férfi beismerte, hogy alkoholt fogyasztott, amit a szonda gigászi értéke is igazolt. A 63 éves vezetőt mintavételre előállították, jogosítványát bevonták, és ellene ittas járművezetés vétsége miatt eljárás indult.

A rendőrség ezúton is felhívta a figyelmet arra, hogy aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti. Az ittas vezetés és a bódító szer hatása alatt történő járművezetés negatív hatással van a közlekedés biztonságára és a vezetés minőségére.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu