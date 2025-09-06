szeptember 6., szombat

Ki látta?

1 órája

Áthajtott az idős sofőr egy várakozó lábán – most szemtanúkat keresnek

Címkék#Toyota#Pécsi Rendőrkapitányság#Telefontanú#sofőr#baleset

Augusztus 13-án 9 óra 30 perckor egy idős hölgy közlekedett fehér, Toyota típusú autójával Pécsett, a Gyulai Pál utcában. A Nyárfa utca kereszteződésében balra kanyarodott, amely során a személygépkocsijának első kerekével áthajtott egy férfi lábán, aki a kereszteződés jobb oldalán, az úttesten, a rollerje mellett várakozott.  

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.

 

