Pánik az autópályán: az M60-ason csapódott szalagkorlátnak egy autó

A katasztrófavédelem információ szerint az autópálya Pécs felé vezető oldalán, Kozármisleny közelében, a 26. kilométernél történt a baleset, melyben a jármű mozgásképtelenné vált. A pécsi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. A raj áramtalanította a gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

