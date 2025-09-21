30 perce
Pánik az autópályán: az M60-ason csapódott szalagkorlátnak egy autó
Balesettel indult a vasárnap reggel Baranyában. Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M60-as autópályán – számolt be az esetről a katasztrófavédelem.
A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ.
A katasztrófavédelem információ szerint az autópálya Pécs felé vezető oldalán, Kozármisleny közelében, a 26. kilométernél történt a baleset, melyben a jármű mozgásképtelenné vált. A pécsi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. A raj áramtalanította a gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.
