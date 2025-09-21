szeptember 21., vasárnap

Reggeli rémület

30 perce

Pánik az autópályán: az M60-ason csapódott szalagkorlátnak egy autó

Címkék#baleset#M60#személyautó#Pécs#autópálya#jármű#Kozármisleny#katasztrófavédelem

Balesettel indult a vasárnap reggel Baranyában. Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M60-as autópályán – számolt be az esetről a katasztrófavédelem.

Tóth Viktória
Pánik az autópályán: az M60-ason csapódott szalagkorlátnak egy autó

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ.

A katasztrófavédelem információ szerint az autópálya Pécs felé vezető oldalán, Kozármisleny közelében, a 26. kilométernél történt a baleset, melyben a jármű mozgásképtelenné vált. A pécsi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. A raj áramtalanította a gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Éjjel pedig egy tűzeset történt, amelyről itt számoltunk be. Tűz ütött ki a baranyai családi házban, több településről érkeztek a tűzoltók. A részleteket korábbi cikkünkben olvashatják.

 

 

