Baleset

51 perce

Autópályán jönnél? Inkább most ne!

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M6-oson, Paksnál, félpályán halad a forgalom a Pécs felé vezető irányban.

Bama.hu
Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Joseph Mego

Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M6-os autópálya 118-as kilométerszelvényénél, Paks térségében, a Pécs felé vezető oldalon. A paksi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelynek egyik kereke kitört, a többi defektet kapott a baleset következtében. Az érintett pályaszakaszon félpályán halad a forgalom.

 

