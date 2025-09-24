Autópályán jönnél? Inkább most ne!

Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M6-os autópálya 118-as kilométerszelvényénél, Paks térségében, a Pécs felé vezető oldalon. A paksi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelynek egyik kereke kitört, a többi defektet kapott a baleset következtében. Az érintett pályaszakaszon félpályán halad a forgalom.