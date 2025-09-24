Baleset
12 perce
Autópályán jönnél? Inkább most ne!
Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M6-oson, Paksnál, félpályán halad a forgalom a Pécs felé vezető irányban.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Joseph Mego
Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M6-os autópálya 118-as kilométerszelvényénél, Paks térségében, a Pécs felé vezető oldalon. A paksi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelynek egyik kereke kitört, a többi defektet kapott a baleset következtében. Az érintett pályaszakaszon félpályán halad a forgalom.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre