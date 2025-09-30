Autós üldözés a Tettyén – a rendőrök elől menekült egy ámokfutó (VIDEÓ)

Épp hazaérkeztünk este a munkából, amikor hirtelen hatalmas hangzavarra lettünk figyelmesek. A Tettye utcán jött fel sebesen egy autó, mögötte pedig egy rendőrautó eszméletlenül szirénázva közlekedett. A Havi-hegyi úton haladtak el, ezt követően nem láttuk, hogy mi történhetett – mesélte a Tettyén élő olvasónk.