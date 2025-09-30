1 órája
Autós üldözés a Tettyén – a rendőrök elől menekült egy ámokfutó (VIDEÓ)
Gőzerővel menekült a hatóságok elől egy autós a Tettyén.
Illusztráció.
Forrás: MW
Fotó: Löffler Péter
Akciófilmbe illő jelenetek játszódtak le szeptember 15-én este Pécsen. Olvasónk szemtanúja volt a történteknek, most pedig előkerült egy felvétel is az esetről.
Épp hazaérkeztünk este a munkából, amikor hirtelen hatalmas hangzavarra lettünk figyelmesek. A Tettye utcán jött fel sebesen egy autó, mögötte pedig egy rendőrautó eszméletlenül szirénázva közlekedett. A Havi-hegyi úton haladtak el, ezt követően nem láttuk, hogy mi történhetett – mesélte a Tettyén élő olvasónk.
Kerestük az esettel kapcsolatban a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.