Baleset az 56-os főúton: a sofőrökhöz mentők is érkeztek
Az 57-es főúti csomópont közelében karambolozott két autó szerda reggel.
Egymásba hajtott két személykocsi Mohácsnál, az 56-os főút 49-es kilométerénél. Az 57-es főúti csomópont közelében történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak, a raj áramtalanított. Mindkét autóban csak annak vezetője utazott, a két sofőrhöz mentő érkezett.
