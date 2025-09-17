szeptember 17., szerda

Baleset az 56-os főúton: a sofőrökhöz mentők is érkeztek

Az 57-es főúti csomópont közelében karambolozott két autó szerda reggel.

Bama.hu

Egymásba hajtott két személykocsi Mohácsnál, az 56-os főút 49-es kilométerénél. Az 57-es főúti csomópont közelében történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak, a raj áramtalanított. Mindkét autóban csak annak vezetője utazott, a két sofőrhöz mentő érkezett.

 

 

