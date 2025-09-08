1 órája
Személyautó ütközött kamionnal az M6-oson, súlyosan megsérült a sofőr
Brutális hétvége van mögöttünk. Súlyos közlekedési baleset az M6-oson, valamint több tűzeset is borzolta a kedélyeket.
A Baranya vármegyei tűzoltóknak mozgalmas hétvégéjük volt: szeptember első napjaiban négy tűzesethez és kilenc műszaki mentéshez riasztották őket. Súlyos baleset az M6-oson, majd tűzesetek adtak munkát a hatóságoknak.
Baleset az M6-oson, tűzesetek és további szerencsétlenségek
Súlyos baleset az M6-os autópályán – így indult a hétvége. Egy személyautó ütközött össze egy kamionnal a forgalmas útszakaszon. A sofőr súlyosan megsérült, de ki tudott szállni a járműből, a mentők kórházba szállították. A mohácsi hivatásos tűzoltók biztosították a helyszínt, átvizsgálták a járműveket és áramtalanították az autót, az útszakaszt a rendőrség teljes szélességében lezárta. Ugyanezen a napon reggel Pécsett, az Állomás utcában két személyautó karambolozott. Bár személyi sérülés nem történt, a pécsi tűzoltóknak ott is be kellett avatkozniuk a járművek biztonságossá tétele érdekében.
Délelőtt Bogádon kigyulladt egy harminc négyzetméteres faház, amely a tűzoltók kiérkezésére teljes terjedelmében égett. A pécsi egység eloltotta a lángokat, és bár az épület súlyosan megrongálódott, szerencsére senki nem tartózkodott benne. Délután Sellye külterületén egy vonat ütközött össze egy személygépkocsival, a jármű vezetője súlyos fejsérülést szenvedett. A tűzoltók teljes útzár mellett végezték a mentést, miközben a vonaton utazó hét ember sértetlenül megúszta az ütközést.
Frissítve: német férfi tartja rettegésben Baranyát – újabb körözést adtak ki
Szintén pénteken délután Kishajmás külterületén egy terepjáró kapott lángra. A sofőr lélekjelenlétének köszönhetően az utánfutót sikerült leválasztani a járműről, így a tűz nem terjedt tovább. Este Kölked közelében egy mezőgazdasági vontató sodort el egy villanyoszlopot, amely szabadtéri tüzet is okozott. A környéken két településen áramszünet alakult ki, de a tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat.
A hétvégi káreseti összefoglaló sajnos hosszúra sikeredett
Szombaton Siklóson, az Akasztófa dűlőben aljnövényzet, szőlőtőke és növényi hulladék gyulladt ki. A tulajdonos próbálkozott az oltással, de a siklósi tűzoltók érkezése tette végül biztonságossá a területet. Vasárnap hajnalban pedig Mohácson, egy fatelepen ütött ki tűz: egy féltető alatt tárolt faapríték, szerszámok és fűrészpor kapott lángra. A mohácsi tűzoltók két irányból támadták a tüzet, amely végül nem terjedt tovább.