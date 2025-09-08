Személyautó ütközött kamionnal az M6-oson, súlyosan megsérült a sofőr

A Baranya vármegyei tűzoltóknak mozgalmas hétvégéjük volt: szeptember első napjaiban négy tűzesethez és kilenc műszaki mentéshez riasztották őket. Súlyos baleset az M6-oson, majd tűzesetek adtak munkát a hatóságoknak.

Csúnya baleset az M6-oson, súlyosan megsérült a sofőr.

Forrás: Katasztrófavédelem/Mohácsi HTP

Baleset az M6-oson, tűzesetek és további szerencsétlenségek

Súlyos baleset az M6-os autópályán – így indult a hétvége. Egy személyautó ütközött össze egy kamionnal a forgalmas útszakaszon. A sofőr súlyosan megsérült, de ki tudott szállni a járműből, a mentők kórházba szállították. A mohácsi hivatásos tűzoltók biztosították a helyszínt, átvizsgálták a járműveket és áramtalanították az autót, az útszakaszt a rendőrség teljes szélességében lezárta. Ugyanezen a napon reggel Pécsett, az Állomás utcában két személyautó karambolozott. Bár személyi sérülés nem történt, a pécsi tűzoltóknak ott is be kellett avatkozniuk a járművek biztonságossá tétele érdekében.

Délelőtt Bogádon kigyulladt egy harminc négyzetméteres faház, amely a tűzoltók kiérkezésére teljes terjedelmében égett. A pécsi egység eloltotta a lángokat, és bár az épület súlyosan megrongálódott, szerencsére senki nem tartózkodott benne. Délután Sellye külterületén egy vonat ütközött össze egy személygépkocsival, a jármű vezetője súlyos fejsérülést szenvedett. A tűzoltók teljes útzár mellett végezték a mentést, miközben a vonaton utazó hét ember sértetlenül megúszta az ütközést.