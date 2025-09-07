4 órája
Jogsi nélkül okozhatott súlyos motorbalesetet egy fiatal Pécsen − elhajtott a helyszínről (GALÉRIA, VIDEÓ)
Fekete péntek, de nem úgy, ahogy elsőre gondoljuk. Információink szerint jogosítvány nélkül okozott súlyos balesetet egy fiatal Pécsen − utánajártunk.
Súlyos sérüléseket szenvedett a motoros.
Forrás: MW
Fotó: Löffler Péter
Augusztus 29-én pénteken számoltunk be arról, hogy súlyos motorbaleset történt Pécsen, az 57-es számú út és a Kemény Zsigmond utca kereszteződésében (nagyárpádi kereszteződés), ahol egy személygépkocsi gázolt el egy motorost.
Az Országos Mentőszolgálattól (OMSZ) azt is megtudtuk, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit (a motorvezetőt) súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.
Motoros sérült meg a péntek délutáni balesetben PécsenFotók: Löffler Péter
Motorbaleset Pécsen: elhajtott a helyszínről a baleset okozója
Szemtanúk szerint egy fiatal okozhatta a baleset, aki közvetlenül ezután segítségnyújtás nélkül elhajtott az eset helyszínéről. Információink szerint a tizenéves jogosítvány nélkül vezetett.
Az eset kapcsán megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, akiktől megtudtuk, hogy sikerült elfogniuk az autót vezető fiatalt.
2025. augusztus 29-én 16 óra 30 perckor Pécsett, a Kemény Zsigmond utcában közlekedett egy személygépkocsi, amely a Kanizsai Dorottya út kereszteződéséhez érve a tilos jelzés ellenére behajtott, majd nekiütközött a Kozármisleny irányából a Siklósi út irányába közlekedő motorosnak. A motoros a baleset során megsérült, az autó vezetője viszont az adatai hátrahagyása, és segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt.
Az adatgyűjtést követően a rendőrök a sofőrt fél órán belül beazonosították, a helyszín közelében elfogták, majd előállították. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása, valamint közúti baleset okozása miatt indult eljárás.
A rendőrség válaszából tehát nem derült ki egyértelműen, hogy a fiatal valóban jogosítvány nélkül vezetett-e, mindenesetre így is lesz miért felelnie a hatóságok előtt.