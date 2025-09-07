Jogsi nélkül okozhatott súlyos motorbalesetet egy fiatal Pécsen − elhajtott a helyszínről (GALÉRIA, VIDEÓ)

Augusztus 29-én pénteken számoltunk be arról, hogy súlyos motorbaleset történt Pécsen, az 57-es számú út és a Kemény Zsigmond utca kereszteződésében (nagyárpádi kereszteződés), ahol egy személygépkocsi gázolt el egy motorost.

Elhajtott a baleset helyszínéről az okozó.

Fotó: Löffler Péter / Forrás: MW

Az Országos Mentőszolgálattól (OMSZ) azt is megtudtuk, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit (a motorvezetőt) súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.