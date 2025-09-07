szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

26°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megdöbbentő részletek

1 órája

Jogsi nélkül okozhatott súlyos motorbalesetet egy fiatal Pécsen − elhajtott a helyszínről (GALÉRIA, VIDEÓ)

Címkék#motorbaleset#jogosítvány#baleset

Fekete péntek, de nem úgy, ahogy elsőre gondoljuk. Információink szerint jogosítvány nélkül okozott súlyos balesetet egy fiatal Pécsen − utánajártunk.

Bama.hu
Jogsi nélkül okozhatott súlyos motorbalesetet egy fiatal Pécsen − elhajtott a helyszínről (GALÉRIA, VIDEÓ)

Súlyos sérüléseket szenvedett a motoros.

Forrás: MW

Fotó: Löffler Péter

Augusztus 29-én pénteken számoltunk be arról, hogy súlyos motorbaleset történt Pécsen, az 57-es számú út és a Kemény Zsigmond utca kereszteződésében (nagyárpádi kereszteződés), ahol egy személygépkocsi gázolt el egy motorost.

súlyos motorbaleset Pécsen
Elhajtott a baleset helyszínéről az okozó.
Fotó: Löffler Péter / Forrás: MW

Az Országos Mentőszolgálattól (OMSZ) azt is megtudtuk, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit (a motorvezetőt) súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Motoros sérült meg a péntek délutáni balesetben Pécsen

Fotók: Löffler Péter

 

Motorbaleset Pécsen: elhajtott a helyszínről a baleset okozója

Szemtanúk szerint egy fiatal okozhatta a baleset, aki közvetlenül ezután segítségnyújtás nélkül elhajtott az eset helyszínéről. Információink szerint a tizenéves jogosítvány nélkül vezetett.

Az eset kapcsán megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, akiktől megtudtuk, hogy sikerült elfogniuk az autót vezető fiatalt.

2025. augusztus 29-én 16 óra 30 perckor Pécsett, a Kemény Zsigmond utcában közlekedett egy személygépkocsi, amely a Kanizsai Dorottya út kereszteződéséhez érve a tilos jelzés ellenére behajtott, majd nekiütközött a Kozármisleny irányából a Siklósi út irányába közlekedő motorosnak. A motoros a baleset során megsérült, az autó vezetője viszont az adatai hátrahagyása, és segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt.

Az adatgyűjtést követően a rendőrök a sofőrt fél órán belül beazonosították, a helyszín közelében elfogták, majd előállították. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása, valamint közúti baleset okozása miatt indult eljárás.

A rendőrség válaszából tehát nem derült ki egyértelműen, hogy a fiatal valóban jogosítvány nélkül vezetett-e, mindenesetre így is lesz miért felelnie a hatóságok előtt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu