Nagy csattanás a reggeli órákban

1 órája

Szörnyű balesettel indul a péntek Pécsen: rendőrök, mentők és a tűzoltók is a helyszínen (FOTÓK)

Címkék#riadalom#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#baleset

A hatóságok már a helyszínen dolgoznak, torlódásra kell számítani.

Bama.hu
Szörnyű balesettel indul a péntek Pécsen: rendőrök, mentők és a tűzoltók is a helyszínen (FOTÓK)

Csattanással indul a hétvége, a nap vakíthatta el a sofőrt.

Forrás: Olvasói fotó/Kovács Barnabás

Információink szerint két autó ütközött össze Pécsen, a Pellérdi elágazásnál (Szentlőrinci út) a péntek reggeli órákban. A helyszínre mentőautó, tűzoltó és rendőrautó is érkezett, jelenleg is zajlanak a munkálatok, így fokozottan figyeljünk a forgalmas útszakaszon. 

Riadalom a reggeli órákban.
Forrás: Olvasói fotó/Kovács Barnabás

A helyszínen tartózkodó olvasónk szerint a nap vakíthatta el az egyik sofőrt, ez vezethetett a balesethez.

Az esettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság, akik megerősítették értesüléseinket a balesetről, ami nem sokkal péntek reggel 7 óra előtt történt. Úgy tudjuk, hogy személyi sérülés szerencsére nem történt.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
