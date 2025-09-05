Szörnyű balesettel indul a péntek Pécsen: rendőrök, mentők és a tűzoltók is a helyszínen (FOTÓK)

Információink szerint két autó ütközött össze Pécsen, a Pellérdi elágazásnál (Szentlőrinci út) a péntek reggeli órákban. A helyszínre mentőautó, tűzoltó és rendőrautó is érkezett, jelenleg is zajlanak a munkálatok, így fokozottan figyeljünk a forgalmas útszakaszon.

Riadalom a reggeli órákban.

Forrás: Olvasói fotó/Kovács Barnabás

A helyszínen tartózkodó olvasónk szerint a nap vakíthatta el az egyik sofőrt, ez vezethetett a balesethez.

Az esettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság, akik megerősítették értesüléseinket a balesetről, ami nem sokkal péntek reggel 7 óra előtt történt. Úgy tudjuk, hogy személyi sérülés szerencsére nem történt.