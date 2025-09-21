Borzalmas balesetek Baranyában: több sérült, komoly útlezárások

Már a kedd reggel is egy súlyos balesettel indult Baranyában. Két személyautó ütközött a Kanizsai Dorottya és a Postavölgyi út kereszteződésében. A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, egy embert pedig feszítővágóval szabadítottak ki a roncsból. A baleset félpályás útlezárás mellett zajlott. Egy szemtanú szerint az egyik autó, egy Suzuki, nagy sebességgel érkezett a kereszteződéshez, és ütközött össze a Peugeot-val.

Postavölgyi kereszteződésben baleseteztek kedden reggel

Fotó: KOVACS LILIANA

Szerda reggel kisteherautó és személyautó karambolozott az 56-os úton Mohács közelében. A mohácsi hivatásos tűzoltók teljes útlezárás mellett átvizsgálták és áramtalanították a járműveket, mindkét sofőrhöz a mentők érkeztek.

Baleset Mohács közelében szerdán

Fotó: Mohács HTP

Csütörtök este ráfutásos baleset történt Szigetváron, a Széchenyi utca és a Megye utca kereszteződésében, ahol egy személyautó és egy kisbusz ütközött. A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, a beavatkozás teljes útlezárás mellett zajlott. Szerencsére sérült nem volt, de az anyagi kár jelentős.

Balesettel indult a pénteki nap

Péntek reggel három személyautó és egy kerékpáros ütközött a 6-os főúton, Kacsótánál. A szigetvári hivatásos tűzoltók teljes útlezárás mellett átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. Ugyanezen a napon Mohács térségében az 57-es főút 3-as kilométerszelvényénél egy munkagép és egy személyautó ütközött. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek, az út érintett szakaszát lezárták, és egy könnyebb sérülés történt az eset során.

A kacsótai balesetben csúnyán összeteörek az autók

Fotó: KOVACS LILIANA

Hétvégén egy tűzesethez riasztották a katasztrófavédelem munkatársait. Tűz ütött ki egy újpetrei, Kossuth utcai családi házban szombaton éjfél környékén, a teljes tetőszerkezet lángolt. Az esethez villányi, siklósi és pécsi hivatásos tűzoltókat riasztottak. A rajok a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, több irányból oltották a tüzet, illetve védték a szomszédos épületet.