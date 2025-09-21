szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

21°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hátborzongató

2 órája

Borzalmas balesetek Baranyában: több sérült, komoly útlezárások

Címkék#tűzeset#baleset#személyautó#Mohács#főút

Az elmúlt héten több nagyobb közlekedési baleset is történt Baranya vármegye útjain, a hivatásos tűzoltók, mentők és a rendőrség folyamatos munkájára volt szükség.

Tóth Viktória

Már a kedd reggel is egy súlyos balesettel indult Baranyában. Két személyautó ütközött a Kanizsai Dorottya és a Postavölgyi út kereszteződésében. A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, egy embert pedig feszítővágóval szabadítottak ki a roncsból. A baleset félpályás útlezárás mellett zajlott. Egy szemtanú szerint az egyik autó, egy Suzuki, nagy sebességgel érkezett a kereszteződéshez, és ütközött össze a Peugeot-val.

Postavölgyi kereszteződésben baleseteztek kedden reggel
Postavölgyi kereszteződésben baleseteztek kedden reggel
Fotó: KOVACS LILIANA

Szerda reggel kisteherautó és személyautó karambolozott az 56-os úton Mohács közelében. A mohácsi hivatásos tűzoltók teljes útlezárás mellett átvizsgálták és áramtalanították a járműveket, mindkét sofőrhöz a mentők érkeztek.

Baleset Mohács közelében
Baleset Mohács közelében szerdán
Fotó: Mohács HTP

Csütörtök este ráfutásos baleset történt Szigetváron, a Széchenyi utca és a Megye utca kereszteződésében, ahol egy személyautó és egy kisbusz ütközött. A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, a beavatkozás teljes útlezárás mellett zajlott. Szerencsére sérült nem volt, de az anyagi kár jelentős.

Balesettel indult a pénteki nap

Péntek reggel három személyautó és egy kerékpáros ütközött a 6-os főúton, Kacsótánál. A szigetvári hivatásos tűzoltók teljes útlezárás mellett átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. Ugyanezen a napon Mohács térségében az 57-es főút 3-as kilométerszelvényénél egy munkagép és egy személyautó ütközött. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek, az út érintett szakaszát lezárták, és egy könnyebb sérülés történt az eset során.

Kacsótai baleset
A kacsótai balesetben csúnyán összeteörek az autók
Fotó: KOVACS LILIANA

Hétvégén egy tűzesethez riasztották a katasztrófavédelem munkatársait. Tűz ütött ki egy újpetrei, Kossuth utcai családi házban szombaton éjfél környékén, a teljes tetőszerkezet lángolt. Az esethez villányi, siklósi és pécsi hivatásos tűzoltókat riasztottak. A rajok a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, több irányból oltották a tüzet, illetve védték a szomszédos épületet.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu