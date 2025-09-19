2 órája
Balesettel zárul a péntek este: munkagéppel ütközött egy személyautó Mohácsnál
Az érintett útszakaszt lezárták a baleset miatt.
Egy munkagép és egy személyautó ütközött össze Mohács térségében, az 57-es főút 3-as kilométerszelvényénél. A város hivatásos tűzoltói mellett a társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az egység megkezdte a járművek áramtalanítását. A beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt.
Berlász Viktória, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a balesetben egy ember megsérült. Úgy tudjuk, hogy könnyebben.
A mai nap során nem ez az első közlekedési baleset, ugyanis péntek reggel három személyautó és egy kerékpáros ütközött össze Kacsóta külterületén, melynek hat sérültje is volt.
