Baleset

2 órája

Balesettel zárul a péntek este: munkagéppel ütközött egy személyautó Mohácsnál

Az érintett útszakaszt lezárták a baleset miatt.

Bama.hu
Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: xalien

Egy munkagép és egy személyautó ütközött össze Mohács térségében, az 57-es főút 3-as kilométerszelvényénél. A város hivatásos tűzoltói mellett a társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az egység megkezdte a járművek áramtalanítását. A beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt.

Berlász Viktória, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a balesetben egy ember megsérült. Úgy tudjuk, hogy könnyebben. 

A mai nap során nem ez az első közlekedési baleset, ugyanis péntek reggel  három személyautó és egy kerékpáros ütközött össze Kacsóta külterületén, melynek hat sérültje is volt. 

 

