Balhé a Kertvárosban, teljesen kiürítették a helyi járatos buszt, megsérült egy kislány

Olvasói bejelentés szerint rendőrségi intézkedés történt péntek délután Pécsen, a Kertvárosban. Úgy tudjuk, hogy egy 8-as számú helyi járatosról mindenkit letessékeltek a Krisztina térnél a rendőrök, a szemtanúk szerint többen összevitatkoztak az utasok között is.

Az esettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. A rendőrségtől megtudtuk, hogy egy álló, de tömött buszhoz érkeztek ki intézkedni, mert egy kislányt nekinyomtak az ajtónak, és megsérült a válla. Az eset körülményeit még vizsgálják.