Mi történhetett?
2 órája
Balhé a Kertvárosban, teljesen kiürítették a helyi járatos buszt, megsérült egy kislány
Információink szerint a 8-as buszról mindenkit leszállítottak.
Illusztráció.
Olvasói bejelentés szerint rendőrségi intézkedés történt péntek délután Pécsen, a Kertvárosban. Úgy tudjuk, hogy egy 8-as számú helyi járatosról mindenkit letessékeltek a Krisztina térnél a rendőrök, a szemtanúk szerint többen összevitatkoztak az utasok között is.
Az esettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. A rendőrségtől megtudtuk, hogy egy álló, de tömött buszhoz érkeztek ki intézkedni, mert egy kislányt nekinyomtak az ajtónak, és megsérült a válla. Az eset körülményeit még vizsgálják.
Ezt ne hagyja ki!Ráadásul a város egyik központi helyén
23 órája
Itt tartunk: alszanak és kiteregetnek a padokon a forgalmas pécsi parkban! (FOTÓK+VIDEÓ)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre