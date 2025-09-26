szeptember 26., péntek

Mi történhetett?

2 órája

Balhé a Kertvárosban, teljesen kiürítették a helyi járatos buszt, megsérült egy kislány

Címkék#rendőrség#balhé#kertváros#busz

Információink szerint a 8-as buszról mindenkit leszállítottak.

Bama.hu
Balhé a Kertvárosban, teljesen kiürítették a helyi járatos buszt, megsérült egy kislány

Illusztráció.

Olvasói bejelentés szerint rendőrségi intézkedés történt péntek délután Pécsen, a Kertvárosban. Úgy tudjuk, hogy egy 8-as számú helyi járatosról mindenkit letessékeltek a Krisztina térnél a rendőrök, a szemtanúk szerint többen összevitatkoztak az utasok között is. 

Az esettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. A rendőrségtől megtudtuk, hogy egy álló, de tömött buszhoz érkeztek ki intézkedni, mert egy kislányt nekinyomtak az ajtónak, és megsérült a válla. Az eset körülményeit még vizsgálják. 

 

