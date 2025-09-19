Borzalmas balesettel indult a péntek: hatan sérültek meg a 6-os úton

Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a balesetben összesen hatan sérültek meg.

Az ő sérüléseik mértékéről egyelőre nincs információ.

A rendőrség teljes útzár mellett helyszínel: kerülni a Szentlőrinc, Királyegyháza, Szentdénes útvonalon lehet - tette hozzá Csetényi Éva.