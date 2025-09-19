szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

20°
+24
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teljes útzár

1 órája

Borzalmas balesettel indult a péntek: hatan sérültek meg a 6-os úton

Címkék#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#baleset#útzár

Három személyautó és egy kerékpáros ütközött össze péntek reggel a 6-os főúton, Kacsóta külterületén - erősítette meg olvasónk információját a rendőrég.

Bama.hu
Borzalmas balesettel indult a péntek: hatan sérültek meg a 6-os úton

A kép illusztráció

Forrás: MW

Fotó: Szakony Attila

Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a balesetben összesen hatan sérültek meg.

Az ő sérüléseik mértékéről egyelőre nincs információ.

A rendőrség teljes útzár mellett helyszínel: kerülni a Szentlőrinc, Királyegyháza, Szentdénes útvonalon lehet - tette hozzá Csetényi Éva.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu