Teljes útzár
1 órája
Borzalmas balesettel indult a péntek: hatan sérültek meg a 6-os úton
Három személyautó és egy kerékpáros ütközött össze péntek reggel a 6-os főúton, Kacsóta külterületén - erősítette meg olvasónk információját a rendőrég.
A kép illusztráció
Forrás: MW
Fotó: Szakony Attila
Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a balesetben összesen hatan sérültek meg.
Az ő sérüléseik mértékéről egyelőre nincs információ.
A rendőrség teljes útzár mellett helyszínel: kerülni a Szentlőrinc, Királyegyháza, Szentdénes útvonalon lehet - tette hozzá Csetényi Éva.
