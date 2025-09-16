szeptember 16., kedd

Borzalmas látvány: így néznek ki a kedd reggeli balesetben összetört autók (GALÉRIA+VIDEÓ)

Jusztin Levente

Ahogyan korábban megírtuk, kedd reggel baleset történt Pécsett, az 57-es főút városi szakaszán, a Kanizsai Dorottya úton, a Postavölgyi úti kereszteződésnél. Két személyautó karambolozott, a járművekben összesen négyen utaztak. Egy sérültet a tűzoltóknak kellett feszítővágóval kiszabadítaniuk, a kocsikat pedig áramtalanították. Az érintett útszakaszon olaj és törmelék borította az aszfaltot, emiatt a forgalom hosszabb időre akadályozottá vált.

baleset
Komoly balesettel indult a kedd – csúnyán összetört két autó
Fotó: Kovács Liliána

Csúnya baleset: egymásba hajtott két személykocsi Pécsett

Fotók: Kovács Liliána

Egy szemtanú beszámolója szerint az egyik autó, egy Suzuki, nagy sebességgel érkezett a kereszteződéshez, és összeütközött egy Peugeot-val. Információink szerint a Suzuki utasai megsérültek. A pontos körülményeket a rendőrség vizsgálja, az esettel kapcsolatban a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkerestük.


 

