Borzalmas látvány: így néznek ki a kedd reggeli balesetben összetört autók (GALÉRIA+VIDEÓ)

Egy szemtanú beszámolója szerint az egyik autó, egy Suzuki, nagy sebességgel érkezett a kereszteződéshez, és összeütközött egy Peugeot-val. Információink szerint a Suzuki utasai megsérültek. A pontos körülményeket a rendőrség vizsgálja, az esettel kapcsolatban a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkerestük.



