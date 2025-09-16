szeptember 16., kedd

Mi történt?

30 perce

Brutális gázolás: taxis ütött el egy gyalogost, keresik a szemtanúkat

Jusztin Levente

Pécsen keresik a rendőrök annak a balesetnek a szemtanúit, amely szeptember 5-én reggel történt a Hajnóczy József utcánál. Egy idős nő a zöld jelzésnél lépett a gyalogátkelőre, amikor egy jobbra kanyarodó fehér taxi elütötte. Az asszony a motorháztetőre esett, majd az úttestre zuhant. A sofőr ugyan egy pillanatra megállt, de ezután az Ybl Miklós utca irányába továbbhajtott anélkül, hogy segítséget nyújtott volna. A rendőrség segítségnyújtás elmulasztása miatt indított nyomozást. A hatóság kéri, hogy aki látta az esetet, vagy információval rendelkezik a taxisról, jelentkezzen a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es segélyhívón, vagy személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.

 

