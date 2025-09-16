Brutális gázolás: taxis ütött el egy gyalogost, keresik a szemtanúkat

Egy idős nő a Kerényi Károly utca felé akart átmenni az úton a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, a zöld jelzésen, de amikor lelépett az úttestre, egy, a Hajnóczy József utca felől jobbra kanyarodó fehér taxi nekiütközött a bal lábának, amelynek következtében a motorháztetőre esett, majd lecsúszott az úttestre. A sofőr ugyan egy pillanatra megállt, de ezután az Ybl Miklós utca irányába továbbhajtott anélkül, hogy segítséget nyújtott volna. A rendőrség segítségnyújtás elmulasztása miatt indított nyomozást. A hatóság kéri, hogy aki látta az esetet, vagy információval rendelkezik a taxisról, jelentkezzen a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es segélyhívón, vagy személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.