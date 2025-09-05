Brutális nap ez – három autó ütközött Pécs belvárosában

Információink szerint hármas karambol történt Pécsen, a Rákóczi úton, az Árkád bevásárlóközpont térségében. Szerencsére úgy tűnik, hogy súlyos sérültje nincs az ütközésnek, a helyszínelés idején viszont jelentős forgalmi dugó alakult ki. Az esettel kapcsolatban a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy ráfutásos baleset történt.

A pénteki nap folyamán nem ez volt az első baleset: a pellérdi elágazásnál két autó ütközött még korán reggel.