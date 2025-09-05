Újabb baleset
Brutális nap ez – három autó ütközött Pécs belvárosában
Ma már nem az első.
Információink szerint hármas karambol történt Pécsen, a Rákóczi úton, az Árkád bevásárlóközpont térségében. Szerencsére úgy tűnik, hogy súlyos sérültje nincs az ütközésnek, a helyszínelés idején viszont jelentős forgalmi dugó alakult ki. Az esettel kapcsolatban a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy ráfutásos baleset történt.
A pénteki nap folyamán nem ez volt az első baleset: a pellérdi elágazásnál két autó ütközött még korán reggel.
Szörnyű balesettel indul a péntek Pécsen: rendőrök, mentők és a tűzoltók is a helyszínen (FOTÓK)
