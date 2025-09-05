Lebukott a baranyai büfés: nyugta nélkül árult, feketén dolgoztatott és még illegális italokat is kínált!

Nemcsak a szóban forgó büfés akadt fent az ellenőrzéseken - a NAV baranyai munkatársai számára véget ért ugyan a nyári akciósorozat, de továbbra is folyamatosan jelen lesznek a rendezvényeken, hiszen a szüreti időszak beköszöntével akad bőven tennivalójuk - tudtuk meg Barlai Krisztinának, a NAV baranyai szóvivőjének tájékoztatójából.

A szóban forgó büfés sem számított a NAV-ellenőrök váratlan megjelenésére

Fotó: MW / Forrás: MW

A revizorok jelen voltak a vármegye legtöbb kiemelt rendezvényén, például a Fishing On Orfűn, a Sétatér Fesztiválon, a Zsolnay Fényfesztiválon, a villányi Rozé Fesztiválon, a Siklósi Várfesztiválon, a Harkányi Fürdőfesztiválon, a Nemzetközi Bluegrass és Akusztikus Zenei Fesztiválon, és a Szamárfül Családi Fesztiválon is, ahol ellenőrizték a számla- és nyugtaadást, a szabályos foglalkoztatást, a pénztárgépek használatát, és az árueredetet is.

A kitelepült vállalkozások nagy része jogkövetőnek bizonyult, amiben szerepet játszhatott az is, hogy egyes nagyobb rendezvényeken már nem lehet készpénzzel fizetni, a terminálokon dokumentált bevételek eltitkolása pedig meglehetősen rizikós. Mindemellett akadtak idén is nyugtát nem adók, feketén foglalkoztatók és zárjegy nélküli italokat forgalmazók.

A társhatóságok ellenőreivel közösen látogatták meg a büfést a navosok

Az akciósorozat legnagyobb vesztese pedig az egyik fesztivál idején büfét üzemeltető társas vállalkozás volt, melyet az adóellenőrök a társhatóságok kollégáival együtt ellenőriztek, és a felsorolt mindhárom törvénysértést elkövette.

Fontos tudni, hogy az olyan kiemelt mulasztások esetén, mint a nyugta nélküli értékesítés vagy a be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, a NAV-nak immár nem egymillió, hanem kétmillió forintig terjedő mulasztási bírságot kell megállapítania.

Mint a szóvivő felhívta a figyelmet, a baranyai adótraffipax-információk minden hétfőn frissülnek, ezért érdemes rendszeresen figyelemmel kísérni az új ellenőrzési helyszíneket és tevékenységeket.