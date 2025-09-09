szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

2 órája

Buszbaleset történt Pécsen, hatalmas torlódásra kell számítani!

Címkék#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Zsolnay Vilmos utca#baleset

Bama.hu
Buszbaleset történt Pécsen, hatalmas torlódásra kell számítani!

A kép illusztráció

Egy olvasónk jelezte hírportálunknak, hogy kedd reggel 8 óra magasságában baleset történt Pécsen a Zsolnay Negyednél. Torlódásra lehet számítani.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amint válaszolnak megkeresésünkre, cikkünket frissítjük.

Újabb baleset Pécsen

A Waze térképéről arról tájékozódtunk, hogy kedd reggel az Engel János utca és a Diósi út kereszteződésében baleset történt. Az elő térkép szerint hosszú kocsisor várakozik a baleset helyszínén, de úgy tudjuk, hogy közben a forgalmi akadály elhárult. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu