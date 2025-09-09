Figyelem!
Buszbaleset történt Pécsen, hatalmas torlódásra kell számítani!
Egy olvasónk jelezte hírportálunknak, hogy kedd reggel 8 óra magasságában baleset történt Pécsen a Zsolnay Negyednél. Torlódásra lehet számítani.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amint válaszolnak megkeresésünkre, cikkünket frissítjük.
Újabb baleset Pécsen
A Waze térképéről arról tájékozódtunk, hogy kedd reggel az Engel János utca és a Diósi út kereszteződésében baleset történt. Az elő térkép szerint hosszú kocsisor várakozik a baleset helyszínén, de úgy tudjuk, hogy közben a forgalmi akadály elhárult.
