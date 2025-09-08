1 órája
Balhé a Centrum-parkolóban: korábbi ámokfutásai miatt is előveszik a gázolással vádolt terheltet
A nyári ítélkezési szünet után újabb tárgyalási napot tart csütörtökön a Pécsi Járásbíróság a tavaly májusi, óriási felháborodást okozó, a pécsi szándékos gázolási történt esettel kapcsolatban. A Centrum-parkolóban gázolással vádolt vádlott korábbi, egészen elképesztő, ámokfutásban illő ügyeit is előveszi a bíróság.
A pécsi bíróság két külön eljárásban tárgyalja a Centrum-parkolóban történt esetet: a gépkocsit vezető férfi ellen a Pécsi Törvényszéken emberölés bűntettének kísérlete miatt van folyamatban büntetőeljárás, míg a járásbíróságon folyó eljárásban a vádlottakat az ügyészség csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével, az V. rendű vádlottat további közúti veszélyeztetés bűntettével és garázdaság vétségével vádolja.
A Pécsi Törvényszék tájékoztatása szerint a vádiratban az szerepel, hogy az I., II., III. és IV. rendű, valamint az V. és VI. rendű vádlottak családjai régóta haragos viszonyban állnak egymással. 2024. május 17-én, a délelőtti órákban a pécsi Centrum-parkolóban az V. rendű és a VI. rendű vádlottak összetalálkoztak a másik család egyik tagjával és annak barátnőjével, akiket meg is kergettek.
Ezt követően a férfi és barátnője értesítette családtagjait, az I., a II., a III. és IV. rendű vádlottakat a történtekről. Az értesített családtagok a parkolóhoz siettek úgy, hogy az I. rendű és a II. rendű vádlott férfi egy-egy lapátot tartott a kezében, míg az V. rendű és VI. rendű vádlottak egy közeli mezőgazdasági bolthoz mentek és vásároltak egy bozótvágó kést (machetet-t), majd azzal mentek vissza a parkolóhoz, közben találkoztak a III. rendű és IV. rendű vádlottal, majd ezt követően a két család tagjai egymást felfegyverkezve fenyegették és bántalmazták – részletezte a törvényszák.
Mint hozzátették, amikor a III. rendű vádlott a támadó magatartása során kifejezetten közel került az V. rendű vádlotthoz, akkor a család azon tagja, akit korábban megkergettek, az általa vezetett gépjárművel felhajtott a járdára és az V. rendű és a VI rendű vádlottakat szándékosan elütötte, míg a III. rendű vádlott elugrott a gépkocsi elől és a családtagjaihoz csatlakozott a parkolóban. Ezt követően az V. rendű és VI. rendű vádlottak felkeltek a földről és tovább fenyegették a másik család tagjait, majd ez utóbbiak távoztak a helyszínről több tíz méter távolságból is tovább fenyegetve az V. rendű és VI rendű vádlottakat. A IV. rendű vádlott nő cselekményével a helyszínen volt gyermekeit erőszakos, agresszív magatartásukban bátorította.
A vádlottak cselekménye kihívóan közösség ellenes és erőszakos volt, mely másokban megbotránkozást keltett.
Elképesztő vádpontok a Centrum-parkolóban történt balhé előttről
A csütörtöki tárgyalási napon a gépkocsit vezető férfit a következő esetek miatt is előveszik. Az V. rendű vádlott 2024. január 26-án a késő délutáni órákban, az általa vezetett személygépkocsival Szajk belterületén Mohács irányából Szederkény irányába közlekedett, amikor rendőr járőrök egy útkereszteződésben észlelték és intézkedés alá akarták vonni, mivel felmerült a gépkocsi érintettsége egy az előző napon elkövetett vagyon elleni bűncselekmény miatt indult nyomozással összefüggésben.
A rendőrök az V. rendű vádlott gépkocsija után indultak a szolgálati gépkocsival, megkülönböztető fény és hangjelzés használata mellett. Az V. rendű vádlott ekkor 150-170 kilométeres sebességre gyorsított, hogy megpróbálja kivonni magát az intézkedés alól. E közben az ütközések elkerülése érdekében több autót vészfékezésre és kitérésre kényszerített.
Az V. rendű vádlott a Monyoródrac vezető elágazástól 200 méterre lelassított és egy motorosfűrészt kidobott a kocsiból, amely a mögötte közlekedő rendőrségi gépkocsi elé esett, a rendőrségi gépjármű vezetőjét vészfékezésre és kitérésre kényszerítve. Az V. rendű vádlott tovább hajtott a járművével, majd mintegy 450 méter megtételét követően ismét kidobott a gépkocsi ablakán egy láncfűrészt, mely megint a rendőrségi gépkocsi elé esett, azonban a járőr autó azt kikerülve a vádlott után tovább haladt.
A vádlott tovább haladt Pécs felé, Szederkény belterületén 90-100 kilométeres sebességgel közlekedve Máriakéménd irányába, több alkalommal áttérve a menetiránya szerinti bal oldalra. Máriakéménd elhagyása után V. rendű vádlott Kátoly irányába hajtott a gépkocsijával, majd a község belterületén 80-100 kilométeres sebességgel behajtott egy zsákutcába és az ott található szarvasmarhatelepnél megállt, kiszállt a gépkocsiból és futva próbálta meg elhagyni a helyszínt, azonban az őt követő rendőrök intézkedés alá vonták.
Néhány hónappal később, 2024. április 19-én az esti órákban az V. rendű vádlott megjelent Pécsett, a városközpont egyik utcájában található borozóban, ahol szeszes italt fogyasztott és eközben agresszíven kiabált, egy ott tartózkodó férfival kötekedett, fizikailag bántalmazta, poharakat, üvegeket dobált. A sértettnek a bántalmazás következtében könnyű sérülései keletkeztek. Mindeközben egy másik ott tartózkodó vendég értesítette a rendőrséget.