Balhé a Centrum-parkolóban: korábbi ámokfutásai miatt is előveszik a gázolással vádolt terheltet

A pécsi bíróság két külön eljárásban tárgyalja a Centrum-parkolóban történt esetet: a gépkocsit vezető férfi ellen a Pécsi Törvényszéken emberölés bűntettének kísérlete miatt van folyamatban büntetőeljárás, míg a járásbíróságon folyó eljárásban a vádlottakat az ügyészség csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével, az V. rendű vádlottat további közúti veszélyeztetés bűntettével és garázdaság vétségével vádolja.

Elképesztő jelenetek játszódtak le a Centrum-parkolóban 2024. május 17-én.

A Pécsi Törvényszék tájékoztatása szerint a vádiratban az szerepel, hogy az I., II., III. és IV. rendű, valamint az V. és VI. rendű vádlottak családjai régóta haragos viszonyban állnak egymással. 2024. május 17-én, a délelőtti órákban a pécsi Centrum-parkolóban az V. rendű és a VI. rendű vádlottak összetalálkoztak a másik család egyik tagjával és annak barátnőjével, akiket meg is kergettek.

Ezt követően a férfi és barátnője értesítette családtagjait, az I., a II., a III. és IV. rendű vádlottakat a történtekről. Az értesített családtagok a parkolóhoz siettek úgy, hogy az I. rendű és a II. rendű vádlott férfi egy-egy lapátot tartott a kezében, míg az V. rendű és VI. rendű vádlottak egy közeli mezőgazdasági bolthoz mentek és vásároltak egy bozótvágó kést (machetet-t), majd azzal mentek vissza a parkolóhoz, közben találkoztak a III. rendű és IV. rendű vádlottal, majd ezt követően a két család tagjai egymást felfegyverkezve fenyegették és bántalmazták – részletezte a törvényszák.

Mint hozzátették, amikor a III. rendű vádlott a támadó magatartása során kifejezetten közel került az V. rendű vádlotthoz, akkor a család azon tagja, akit korábban megkergettek, az általa vezetett gépjárművel felhajtott a járdára és az V. rendű és a VI rendű vádlottakat szándékosan elütötte, míg a III. rendű vádlott elugrott a gépkocsi elől és a családtagjaihoz csatlakozott a parkolóban. Ezt követően az V. rendű és VI. rendű vádlottak felkeltek a földről és tovább fenyegették a másik család tagjait, majd ez utóbbiak távoztak a helyszínről több tíz méter távolságból is tovább fenyegetve az V. rendű és VI rendű vádlottakat. A IV. rendű vádlott nő cselekményével a helyszínen volt gyermekeit erőszakos, agresszív magatartásukban bátorította.