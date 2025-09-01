szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

29°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ráadásul kezdődik az iskola

58 perce

Csúnya baleset Pécsen – vérző fejsérülés, a fogát is otthagyta a rolleres

Címkék#roller#gyermek#tanév

Az iskolakezdés egyben azt is jelenti, hogy rengeteg elektromos rollerrel közlekedő gyerek lepi el a várost.

Bama.hu
Csúnya baleset Pécsen – vérző fejsérülés, a fogát is otthagyta a rolleres

Illusztráció.

Forrás: MW

Megkezdődött a 2025/26-os tanév, ami azt is jelenti, hogy minden eddiginél több elektromos rollerrel közlekedő gyermek járja majd az utakat. Érdemes tehát körültekintően járni az utakat, ugyanis már az első iskolai nap során rengeteg fennakadás történt Pécs városában: egy gyalogost is elgázoltak

Korábban egy óriási rolleres bukás borzolta a kedélyeket: egy fiatal férfi közlekedett nagy sebességgel, olvasónk beszámolója szerint ittas állapotban a Szigeti úton, ahol óriásit zakózott. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője, Udvardi-Lakos Luca megkeresésünkre elárulta, hogy a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült férfit szállítottak kórházba. Úgy tudjuk, az első fogai is megsérültek a baleset során.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu