Csúnya baleset Pécsen – vérző fejsérülés, a fogát is otthagyta a rolleres

Megkezdődött a 2025/26-os tanév, ami azt is jelenti, hogy minden eddiginél több elektromos rollerrel közlekedő gyermek járja majd az utakat. Érdemes tehát körültekintően járni az utakat, ugyanis már az első iskolai nap során rengeteg fennakadás történt Pécs városában: egy gyalogost is elgázoltak.

Korábban egy óriási rolleres bukás borzolta a kedélyeket: egy fiatal férfi közlekedett nagy sebességgel, olvasónk beszámolója szerint ittas állapotban a Szigeti úton, ahol óriásit zakózott. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője, Udvardi-Lakos Luca megkeresésünkre elárulta, hogy a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült férfit szállítottak kórházba. Úgy tudjuk, az első fogai is megsérültek a baleset során.