Csúnya karambol a reptér közelében − sérültje is van a balesetnek

Két autó ütközött össze a pécsudvardi elágazásnál, a Pécs-Pogány Repülőtér közelében − tudtuk meg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. Információink szerint a balesetben egy fő megsérült, a mentőszolgálat munkatársai a helyszínen dolgoznak. Kisebb fennakadásra kell számítani az érintett területen.

Sajnos nem ez az első baleset a szerdai nap során, a reggeli órákban 3 autó koccant össze Pécsen.