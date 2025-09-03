Újabb baleset az utakon
53 perce
Csúnya karambol a reptér közelében − sérültje is van a balesetnek
Két autó ütközött össze csúnyán.
Csúnya baleset történt szerda délután a reptérnél.
Forrás: Olvasói fotó
Két autó ütközött össze a pécsudvardi elágazásnál, a Pécs-Pogány Repülőtér közelében − tudtuk meg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. Információink szerint a balesetben egy fő megsérült, a mentőszolgálat munkatársai a helyszínen dolgoznak. Kisebb fennakadásra kell számítani az érintett területen.
Sajnos nem ez az első baleset a szerdai nap során, a reggeli órákban 3 autó koccant össze Pécsen.
