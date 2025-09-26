Dermesztő: partfalnak hajtott és felborult egy autó Pécs határában

Partfalnak hajtott és felborult egy személyautó Pécs határában, a Lapisi úton. Információink szerint a járműben ketten ültek, mindketten ki tudtak szállni maguktól, de a helyszínre mentő érkezett. Az OMSZ kommunikációs szervezője, Udvardi-Lakos Luca megkeresésünkre elárulta, hogy a helyszínről egy fiatal fiút és egy férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd a jármű által megrongált fákat is eltávolították. Az érintett útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, úgy tudjuk, hogy azóta már megindult a forgalom.