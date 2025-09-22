Elkordonoztak egy területet
1 órája
Dráma a PMFC-pályánál: valakit nagyon keresnek a rendőrök - FOTÓK!
Információink szerint hétfőn, a kora délutáni órákban komolyabb rendőri intézkedés történt Pécsett, a Szigeti út és a Szántó Kovács János utca kereszteződésnél.
Fotó: Olvasói fotó
Olvasónk a helyszínen két rendőrautót, egy mentőt és elkordonozott területet látott. Értesüléseink szerint az egyenruhások lakásról-lakásra járva keresnek valakit.
Az üggyel kapcsolatban lapunk megkereste a rendőrséget, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük!
Frissítés
Időközben kiderült, hogy a helyszínen egy ember életét vesztette, a körülmények alapján pedig felmerült a gyilkosság gyanúja. Bűnügyi helyszínelők érkeztek, és egy sátrat is felállítottak a vizsgálatokhoz.
