Dráma a PMFC-pályánál: valakit nagyon keresnek a rendőrök - FOTÓK!

Olvasónk a helyszínen két rendőrautót, egy mentőt és elkordonozott területet látott. Értesüléseink szerint az egyenruhások lakásról-lakásra járva keresnek valakit.

Az üggyel kapcsolatban lapunk megkereste a rendőrséget, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük!

Frissítés

Időközben kiderült, hogy a helyszínen egy ember életét vesztette, a körülmények alapján pedig felmerült a gyilkosság gyanúja. Bűnügyi helyszínelők érkeztek, és egy sátrat is felállítottak a vizsgálatokhoz.