Elkordonoztak egy területet

1 órája

Dráma a PMFC-pályánál: valakit nagyon keresnek a rendőrök - FOTÓK!

Információink szerint hétfőn, a kora délutáni órákban komolyabb rendőri intézkedés történt Pécsett, a Szigeti út és a Szántó Kovács János utca kereszteződésnél.

Bama.hu
Dráma a PMFC-pályánál: valakit nagyon keresnek a rendőrök - FOTÓK!

Fotó: Olvasói fotó

Olvasónk a helyszínen két rendőrautót, egy mentőt és elkordonozott területet látott. Értesüléseink szerint az egyenruhások lakásról-lakásra járva keresnek valakit.

Az üggyel kapcsolatban lapunk megkereste a rendőrséget, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük!

 

