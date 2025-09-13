4 órája
Óvatosan: lecsap a rendőrség, ha valaki Vin Dieselt játszik a baranyai utakon!
Olvasóink az elmúlt hetekben több alkalommal is jelezték, hogy driftelő autósok veszélyeztetik a közlekedést Pécsen. A rendőrség szerint a driftelés nemcsak szabálysértés, hanem komoly közlekedésbiztonsági kockázat is.
Az elmúlt hetekben több alkalommal kaptunk videókat és bejelentéseket arról, hogy Pécs különböző pontjain fiatal sofőrök driftelnek, vagyis szándékosan csúsztatják járműveiket az úttesten. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre hangsúlyozta: a „drifteléssel" történő közlekedés a forgalomban részt vevő többi közlekedőre is veszélyt jelent, és egyértelműen szabálysértésnek minősül.
A driftelés szabálysértés, eljárást indítanak az elkövető ellen
A rendőrség kiemelte, hogy mind a szándékosan driftelő, mind pedig a gondatlanságból megcsúszó sofőr felelősségre vonható. A hatóság szerint minden esetben egyedileg kell mérlegelni a közlekedési magatartást, de közös pont, hogy mindkét esetben szabályszegésről van szó. „Szabálysértést követ el az a járművezető is, aki magatartásával – közlekedési baleset bekövetkezése nélkül is – mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki” – fogalmaztak.
A driftelés technikai hátteréről is beszámoltak: a legtöbb gyári állapotú gépkocsi alkalmatlan huzamosabb csúsztatott manőverek végrehajtására, így valószínű, hogy az ilyen járművek átalakításon estek át. A rendőri intézkedések során ezért nemcsak a sofőr felelősségét vizsgálják, hanem a jármű műszaki megfelelőségét is. Ha bebizonyosodik, hogy az átalakítás nincs szabályosan bejegyezve, a rendőrök eljárást indítanak vagy helyszíni bírságot szabnak ki.
Több eset is előfordult az utóbbi hetekben
Az elmúlt hetekben több konkrét eset is nagy felháborodást váltott ki a városban. Augusztus végén a Kórház tér közelében rögzítettek videót a bama.hu olvasója, amelyen az látszik, hogy egy jármű parkoló autók között driftel, miközben gyalogosok is közlekedtek a környéken. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia.
Szeptemberben újabb bejelentés érkezett szerkesztőségünkre: a nagyárpádi buszvégállomásnál rendszeresen feltűnik egy rendszám nélküli autó, amely idősek és gyerekek mellett sodródik keresztbe. A helyiek beszámolói szerint nem ez az első veszélyes eset: néhány hónappal korábban egy jármű az árokba is csapódott. Bár a rendőrök a hívások után rendszerint a helyszínre érkeznek, a sofőr többnyire elbújik a környéken, így nem sikerül tetten érni.
A közösségi médiában sokan szintén felháborodtak az esetek miatt. Volt, aki azt kifogásolta, hogy a sofőrök miért nem inkább zárt pályán próbálják ki tudásukat, más pedig arra figyelmeztetett: előbb-utóbb tragédiához vezethet a felelőtlenség. A környék lakói szigorúbb fellépést várnak, a rendőrség pedig megerősítette: kiemelt figyelmet fordítanak azokra a területekre, ahol driftelésre gyanakodnak, és következetesen intézkednek a szabálysértők ellen.