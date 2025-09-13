Óvatosan: lecsap a rendőrség, ha valaki Vin Dieselt játszik a baranyai utakon!

Az elmúlt hetekben több alkalommal kaptunk videókat és bejelentéseket arról, hogy Pécs különböző pontjain fiatal sofőrök driftelnek, vagyis szándékosan csúsztatják járműveiket az úttesten. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre hangsúlyozta: a „drifteléssel" történő közlekedés a forgalomban részt vevő többi közlekedőre is veszélyt jelent, és egyértelműen szabálysértésnek minősül.

A baranyai rendőrök komolyan büntetik a driftelést

Forrás: ChatGPT

A driftelés szabálysértés, eljárást indítanak az elkövető ellen

A rendőrség kiemelte, hogy mind a szándékosan driftelő, mind pedig a gondatlanságból megcsúszó sofőr felelősségre vonható. A hatóság szerint minden esetben egyedileg kell mérlegelni a közlekedési magatartást, de közös pont, hogy mindkét esetben szabályszegésről van szó. „Szabálysértést követ el az a járművezető is, aki magatartásával – közlekedési baleset bekövetkezése nélkül is – mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki” – fogalmaztak.

A driftelés technikai hátteréről is beszámoltak: a legtöbb gyári állapotú gépkocsi alkalmatlan huzamosabb csúsztatott manőverek végrehajtására, így valószínű, hogy az ilyen járművek átalakításon estek át. A rendőri intézkedések során ezért nemcsak a sofőr felelősségét vizsgálják, hanem a jármű műszaki megfelelőségét is. Ha bebizonyosodik, hogy az átalakítás nincs szabályosan bejegyezve, a rendőrök eljárást indítanak vagy helyszíni bírságot szabnak ki.

Több eset is előfordult az utóbbi hetekben

Az elmúlt hetekben több konkrét eset is nagy felháborodást váltott ki a városban. Augusztus végén a Kórház tér közelében rögzítettek videót a bama.hu olvasója, amelyen az látszik, hogy egy jármű parkoló autók között driftel, miközben gyalogosok is közlekedtek a környéken. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia.

Szeptemberben újabb bejelentés érkezett szerkesztőségünkre: a nagyárpádi buszvégállomásnál rendszeresen feltűnik egy rendszám nélküli autó, amely idősek és gyerekek mellett sodródik keresztbe. A helyiek beszámolói szerint nem ez az első veszélyes eset: néhány hónappal korábban egy jármű az árokba is csapódott. Bár a rendőrök a hívások után rendszerint a helyszínre érkeznek, a sofőr többnyire elbújik a környéken, így nem sikerül tetten érni.