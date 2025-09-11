Durva baleset történt az 58-ason, hárman ültek a kocsiban – FRISSÍTVE

Mint közölték, a 31-32-es kilométer között történt balesethez a siklósi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanította a járművet, amelyben hárman ültek. Hozzájuk mentő érkezett.

A balesettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük!

FRISSÍTÉS:

Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy az autóban utazó három ember közül egy sérült meg. Úgy tudjuk, hogy könnyebben. A sajtóreferens annyiban pontosította a baleset körülményeit, hogy a jármű nem döntötte ki a villanyoszlopot, hanem az ütközés következtében meghajlott.

Nem ez az első eset a mai nap folyamán

Beszámoltunk arról, hogy csúnya baleset történt az M6-os autópályán. Ezt követően arról olvashattak, hogy három autó koccant egymásba csütörtök reggel Pécsen, a Megyeri úton, jelentősebb torlódást okozva ezzel a délelőtti csúcsforgalomban.